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Сегодня, 16:40

Лига ВТБ расширилась до 14 клубов и изменила формат регулярки

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Баскетболисты «Уралмаша».
Фото БК «Уралмаш»
Теперь с плей-ин, как в НБА.

В среду, 24 мая, в Москве прошел Совет Единой лиги ВТБ, на котором был принят ряд знаковых решений. Во-первых, к турниру присоединились два новых клуба — екатеринбургский «Уралмаш» и московская «Руна». Чемпион и вице-чемпион Суперлиги второй год подряд подавали свои заявки и наконец-то получили одобрение Совета. С испытательным сроком на один год. В прошлом году с таким же условием в турнир вступили «Самара» и МБА. Последние и вовсе смогли пробиться в плей-офф. Во-вторых, Лига сохранила формат проведения регулярного сезона с разделением регулярки на два этапа, но ввела плей-ин, по аналогии с НБА (в него попадут четыре лучшие команды группы «Б»). В-третьих, призовой фонд Лиги ВТБ значительно увеличится.

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Плюс два

Приглашение «Уралмаша» и «Руны» в Лигу ВТБ абсолютно логичное решение. Команды уже переросли уровень Суперлиги и для дальнейшего развития нуждались в повышении. Теперь лучшие клубы Суперлиги последних трех лет протестируют гранды российского баскетбола.

«К заявкам обоих клубов были вопросы, и они по-прежнему остаются, — отметил почетный президент Единой лиги Сергей Иванов. — Поэтому они приняты с испытательным сроком на один год. Хотя все финансовые условия соблюдены, по аренам тоже не должно возникнуть проблем. «Уралмаш» будет играть в ДИВС, где выступает УГМК, «Руна» — в ДС «Динамо» на ул. Лавочкина. Топовые матчи руководство столичного клуба планирует провести на ВТБ Арене. Также клуб из Екатеринбурга должен заявить свою команду в Молодежную Единую лигу. Это наше обязательное условие».

«Уралмаш» — чемпион Суперлиги.
Фото БК «Уралмаш»

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич поблагодарил руководство Лиги и клубов за доверие: «В плане развития клуба это очень приятное и важное для нас решение, — рассказал Юхневич «СЭ». — Войти в Лигу ВТБ — это была одна из важнейших целей и задач при создании «Руны». При этом не исключаю, что наша фарм-команда может заявиться в Суперлигу. Кто остается? Будем смотреть. Действующие контракты есть только у трех игроков (Жмако, Савин, Митькин)».

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«Что касается спортивной составляющей, то мы не сомневаемся в «Уралмаше» и «Руне», — подчеркнула генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин. — Они, наверняка, смогут привлечь сильных игроков и быть конкурентоспособными. На мой взгляд, обоим клубам стоит сделать акцент на приглашение сильного наставника. По опыту, если командой руководит грамотный специалист с именем, то и сезон для новичка складывается положительно».

Екатеринбургский клуб, судя по всему, сохранит черногорского тренера Милоша Павичича, не проигравшего в плей-офф Суперлиги ни одного матча. А вот оставит ли «Руна» Олега Бартунова — большой вопрос.

Баскетболисты «Руны».
Фото БК «Руна»

15 за победу

Сергей Иванов отметил, что Совет лиги одобрил появление формата плей-ин. В него попадут четыре лучшие команды группы «Б», то есть нижней восьмерки. По аналогии с НБА седьмое место играет с восьмым — победитель сразу попадает в плей-офф на седьмую строчку. Девятое место играет с 10-м — проигравший выбывает, победитель выходит на проигравшего в предыдущей паре. Тот, кто выиграет в этом матче, попадает в плей-офф с восьмой строчки. «Это создаст дополнительную интригу для регулярного сезона», — подчеркнул господин Иванов.

В остальном формат сезона тот же: два этапа, каждый с каждым два раза в рамках регулярки и потом еще по два раза в рамках подгрупп. Первая шестерка — напрямую в плей-офф. Четвертьфинальные серии — до трех побед, полуфиналы и финал — до четырех. Единственное отличие от завершившегося сезона состоит в том, что серия за третье место теперь продлится до трех, а не до четырех побед. «Клубы сами попросили сократить серию за бронзу до трех побед, причины понятны», — заявил почетный президент Единой лиги.

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Еще важный момент касается увеличения призового фонда. «УНИКС заработал за победу в Единой лиге ВТБ-2022/23 10 миллионов рублей. В следующем сезоне обладатель Кубка Белова будет вознагражден Лигой уже на 15 миллионов, — отметила Илона Корстин. — Плюс есть премиальные от Лиги за маркетинг. В общей сложности призовой фонд турнира в следующем году увеличится на 50 миллионов и составит 200 млн рублей».

Перед началом сезона все клубы, включая новичков, получат стартовые бонусы в размере четырех миллионов рублей.

баскетбол
БК Самара
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