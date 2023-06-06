Выступавшая в России баскетболистка вылечила рак, но радость была преждевременной. Что случилось с бывшим игроком «Динамо»?

Тиана Мангакайа в тяжелом состоянии.

28-летняя звезда мирового женского баскетбола Тиана Мангакайа снова вынуждена приостановить карьеру из-за онкологии. И на этот раз, вероятно, окончательно. Ее история вдохновляла многих, ведь когда в 2019-м ей диагностировали рак, она смогла победить болезнь и вернуться в большой спорт. Однако спустя время оказалось, что не все так радужно и врачи поспешили с допуском Мангакайа до соревнований. Болезнь вернулась, и сейчас все даже серьезнее, чем было ранее. В каком сейчас Тиана состоянии, о чем говорят врачи и есть ли хоть малейший шанс, что мы увидим ее на баскетбольном паркете?

Австралийка вернулась после лечения рака и играла за «Динамо»

На днях Мангакайа сообщила в своих соцсетях, что завершает карьеру. Как минимум приостанавливает ее на длительный срок. Несколько лет назад она лечилась от рака. Но болезнь не отступила, и сейчас Тиана не представляет себе возможность вернуться в профессиональный спорт. Вопрос о борьбе за жизнь. Мангакайа была уверена, что после того, как она прошла химиотерапию и двойную мастэктомию, диагностированный в 2019 году рак груди второй стадии был побежден. Но теперь она рассказала подписчикам, что онкологическое заболевание вернулось и распространилось по всему телу. «Я никогда не думала, что напишу это. Но мне хочется жить и увидеть своих детей от будущего мужа», — эмоционально рассказывает Тиана о принятом непростом решении.

Баскетбол был важнейшей частью жизни Мангакайа последние 23 года. «Опыт, который я пережила, те радостные и грустные моменты, с которыми я познакомилась через этот удивительный вид спорта, настолько невероятные, что я вряд ли смогу их забыть», — продолжила Тиана. Любовь к баскетболу австралийки подтверждается хотя бы тем фактом, что она смогла вернуться в профессиональную лигу после того, как впервые врачи рассказали ей о серьезных проблемах со здоровьем. Мангакайа мужественно боролась за то, чтобы вновь оказаться на баскетбольном паркете, и смогла это сделать — спустя год после того, как у нее впервые диагностировали рак груди, она вернулась в WNBL и играла за «Сидней Флэймз». Успела Тиана отметиться и в России. В сезоне-2021/22 она выступала в российской лиге за московское «Динамо» и неплохо себя проявила в нашем чемпионате.

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Выбирает жизнь и вынуждена завершить карьеру

Уроженка Квинсленда считалась большим талантом и представляла Австралию на чемпионате мира среди юниоров, где стала лучшим игроком турнира. Параллельно она играла в американской студенческой лиге NCAA за колледж «Сиракуз», куда ее позвали уже в 16 лет. Неудивительно, что она очень приглянулась скаутам женской НБА. Настолько, что ее котировали как первого номера драфта WNBA. Мечтой же Тианы была игра за сборную на Олимпиаде. Она ждала Игры в Токио, и все были уверены, что она на них попадет. Но многое изменила болезнь. В июне 2019 года в ее груди обнаружили опухоль, и она оказалась злокачественной. «В тот год я показывала свой лучший баскетбол. Была в лучшей форме в своей жизни, но мне поставили этот диагноз, и надо было искать новую мотивацию», — вспоминала те тяжелые дни Мангакайа.

И все же она не планировала сдаваться. Ей предстояло четыре месяца химиотерапии, после которой еще и двойная мастэктомия, а также реконструктивная операция. Важно, что вместе с Тианой была ее семья — родители Мангакайа и пятеро ее братьев по очереди останавливались с ней в Америке, пока она проходила лечение. «Вернуться в баскетбол было так тяжело. И теперь снова все терять», — сетует Тиана.

Первоначально врачи были настроены оптимистично и дали ей разрешение вернуться в профессиональный спорт. Но оказалось, что болезнь все это время развивалась, и теперь австралийской баскетболистки диагностировали уже рак IV стадии, который распространился и на другие части тела. «К сожалению, врачи настаивают на том, чтобы я заканчивала свой путь профессионального спортсмена», — рассказывает Тиана. Она уже попрощалась с подругами по команде, тренерским штабом и другими людьми из мира баскетбола, ставшими для нее уже родными.

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Мангакайа хочет работать тренером

Но при этом из спорта совсем она не уходит. Теперь Мангакайа планирует начать тренерскую карьеру и уже присматривает для себя соответствующие курсы. Поблагодарив товарищей по команде, тренеров и других людей, с которыми она познакомилась в спорте, она добавила: «Я знаю, что, несмотря на эту ужасную болезнь, я продолжу быть СОБОЙ и окружу себя теми, кто любит и поддерживает меня». В этом сезоне она успела сыграть 20 матчей за «Сидней Флэймз», прежде чем узнала тревожные новости о своем состоянии. Генеральный директор клуба Крис Понграсс уже заявил, что команда поддержит Мангакайа во всех ее начинаниях и поможет ей остаться в спорте. «Трудно выразить, насколько важна была Тиана для нас, — сказал Крис журналистам. — Эта новость разрушает всех. Наши мысли, молитвы и любовь вместе с Тианой и ее семьей».

К слову, об уровне девушки — даже после того, как она прошла через химиотерапию, ее мастерство не подвергалось сомнениям. Так, она поставила рекорд австралийской лиги по скорости набора первых 1000 очков за свою команду. Конечно, баскетбольному миру будет не хватать такого игрока. Но все же самое главное — это здоровье. История Мангакайа все равно будет вдохновлять на борьбу с раком многие миллионы, особенно если она сможет реализовать себя и как успешный тренер. Но сейчас для нее главная победа — это над самой собой и своей болезнью. Первый матч Тиана уже выиграла, но, видимо, эта серия играется до двух побед. И пусть второй матч будет сложнее стартового, шансы на удачный исход есть, и в них надо верить. Ведь без веры в выздоровление не одолеть ни одну болезнь.