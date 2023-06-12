В ожидании дорожной карты. Российский баскетбол пока не собирается переходить в Азию

Мнение Андрея Кириленко.

В прошедшие выходные мужская сборная России по баскетболу не только провела два товарищеских матча с Белоруссией в Москве, но и получила усиление в лице нового генерального менеджера. Им стал легенда советского и российского баскетбола Валерий Тихоненко.

Комментируя назначение олимпийского чемпиона Сеула-1988, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко подчеркнул, что Валерий Алексеевич имеет богатый опыт работы в Азии (11 лет был руководителем баскетбольного клуба «Астана»): «Валерий Тихоненко отлично знаком с азиатским баскетболом, с представителями которого в ближайшее время сборной России предстоит провести немало игр». Не намек ли это на то, что РФБ в ближайшее время собирается менять континентальную федерацию?

Корреспондент «СЭ» поинтересовался об этом у главы РФБ.

Андрей Кириленко и Василий Титов. Фото РФБ

«Честно, я пока не вижу в этом смысла (в переходе Россию в Азию. — Прим. «СЭ»), — отметил «СЭ» Кириленко. — Мы изолированы от мирового баскетбола. Поэтому какая разница, где проходит эта изоляция? В ФИБА-Европа или ФИБА-Азия. Важно понять, что мы не можем отбираться на ЧМ и Олимпиаду при смене конфедерации. К тому же следующие Игры пройдут в Лос-Анджелесе-2028. Сами понимаете, что нужно совпадение очень многих факторов, чтобы наши спортсмены смогли там выступить.

При этом я не вижу проблемы продолжать играть с европейскими сборными, когда спадет политическое напряжение. Не думаю, что мы столкнемся с тем, что с нами не захотят играть европейские сборные. Хотя, возможно, я ошибаюсь.

Поэтому, когда мы каким-то образом вернемся в мировой спорт, тогда и можно будет говорить о целесообразности смены конфедерации. Взвесив все плюсы и минусы такого решения.

Что говорят представители ФИБА? Мы постоянно общаемся. В конце августа будет большой конгресс ФИБА в Маниле. Я обязательно туда поеду, и совместно с руководством ФИБА обсудим следующие шаги нашего возможного возвращения. Хочется получить дорожную карту. При этом, повторюсь, пока не нормализуется геополитическая ситуация, нам сложно на что-то рассчитывать. Любому командному виду спорта.

Зоран Лукич. Фото РФБ

Пока что у нас и сборной Белоруссии вынужденная пауза от международных турниров, которая неизвестно когда закончится. Поэтому надо искать любые возможности играть товарищеские игры. Не нужно гнушаться проводить матчи с клубами. Возможно, с какими-то университетами.

У нас молодая сборная. Призываю пока не смотреть на нее с точки зрения результата. Нашему новому поколению надо сыгрываться, чтобы через условные три-четыре года, когда мы вернемся в квалификации крупных турниров, ребята были готовы. Имели опыт игры друг с другом, понимание, что такое национальная сборная.

Я благодарен Зорану Лукичу. Он создал великолепную атмосферу в команде. Все игроки приезжают в команду с горящими глазами. Хотя у нас пока и нет конкретных задач, которые надо решить.

Мог ли Зоран уйти после событий 24 февраля? Если бы он так сделал, то я бы его понял. Он востребованный специалист и вполне мог бы найти себе интересное место работы за пределами России. Но он остался, лишний раз подтвердив, как любит нашу страну. Что сборная России для него не просто место работы. И это огромное приобретение для команды. Он великолепный человек и отличный тренер, который умеет работать с молодыми баскетболистами. А это то, что нам нужно».