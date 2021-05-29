Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Барселона» переиграла «Милан» в полуфинале Евролиги

00:11
Теги:

«Барселона» обыграла «Милан» в полуфинале Евролиги (84:82).

В первом полуфинале «Финала четырех» — 2021 в Кельне ЦСКА проиграл «Эфесу».

Евролига

1/2 финала

«Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия) — 84:82 (27:24, 24:18, 16:29, 17:11)

Б: Миротич (21), Калатес (17), Хиггинс (11).

М: Пантер (23), Мицов (14), Шилдс (13).

Читайте также

«Торонто» в третий раз переиграл «Монреаль»
Экс-продюсер Ани Лорак раскрыл ее интимные тайны
Эксперты назвали приятную замену бегу
Бизнесмен из Красноярска нанял киллеров для убийцы своего сына

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд