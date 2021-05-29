«Барселона» переиграла «Милан» в полуфинале Евролиги
«Барселона» обыграла «Милан» в полуфинале Евролиги (84:82).
В первом полуфинале «Финала четырех» — 2021 в Кельне ЦСКА проиграл «Эфесу».
Евролига
1/2 финала
«Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия) — 84:82 (27:24, 24:18, 16:29, 17:11)
Б: Миротич (21), Калатес (17), Хиггинс (11).
М: Пантер (23), Мицов (14), Шилдс (13).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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