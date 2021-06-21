Сборная России без шансов уступила Франции. Нам не удалось избежать первого раунда плей-офф

За выход в четвертьфинал Евробаскета подопечные Александра Ковалева поборются со сборной Словении.

Страсбург (Франция)

Евробаскет. Женщины. Групповой этап

Франция — Россия — 85:59 (14:19, 20:4, 21:25, 30:11)

Франция : Дюше (12), Груда (11 + 5 подборов), Уильямс (11), Вукосавлеви (8 + 9 подборов).

Россия: Комарова (10), Голдырева (8), Вадеева (8 + 3 передачи).

Провал во второй четверти

Сборные России и Франции подошли к очному противостоянию в статусе участников плей-офф. В первых двух турах они поочередно обыграли Чехию и Хорватию. Но если мы испытывали проблемы с этими командами, то хозяйки турнира просто не заметили их сопротивления: «+42» с хорватками и «+20» с чешками. Перед игрой было понятно, что Франция очевидный фаворит. Не только предстоящей встречи, но и, пожалуй, всего Евробаскета. Команда играет дома, имеет звездный состав, а три последних континентальных первенства неизменно доходила до финала.

У Валери Гарнье подобрался состав, которому позавидует любой тренер. Тут есть и настоящий символ команды 33-летняя Сандрин Гарнье, суперснайпер Марин Йоханнес, натурализованная американка Габби Уильямс (четвертый номер драфта-2018 женской НБА), великолепный форвард Валериан Вукосавлевич, одна из лучших разыгрывающих мира Оливия Эпупа. Правда, последняя получила травму в самом начале Евробаскета-2021 и больше не сможет помочь своей команде.

Возможно, позиция первого номера — единственное слабое звено Франции. Главный тренер нашей команды Александр Ковалев на предматчевой пресс-конференции пообещал подготовить сюрприз для соперников и ему это удалось. В первой четверти мы дорожили мячом, агрессивно действовали в защите и показывали суперкомандный баскетбол по обоих концах площадки. В концовке стартовой десятиминутке Мария Вадеева выдала пас-конфетку на Нину Глонти, и Россия повела, — 16:12. Валери Гарнье взяла тайм-аут и жестко попросила своих подопечных уважать соперника.

Эти слова практически незамедлительно дошли до француженок. Во второй четверти они просто смели россиянок с паркета (20:4). Наша команда допускала детские потери и позволяла сопернику доминировать под свои щитом (в одной из атак они взять четыре подряд подбора в нападении). И самое важное, что мы не знали, что делать с плотной и агрессивной защитой Франции. Сбились на дальние броски, которые не приносили пользы. Два тайм-аута от Ковалева не смогли вернуть девушек в чувство.

Сочувствуем Федоренковой и настраиваемся на словенок

Зато нашему тренеру удалось достучаться до девушек в большом перерыве. Стоит отметить, что за первую половину лидеры нашей команды — Вадеева и Раиса Мусина — ни набрали ни одного очка. В третьей четверти они наконец-то стали попадать, а в середине третьей четверти мы впервые встали на линию штрафных. Это лишь подчеркивает, что в этой игре мы не смогли агрессивно действовать в атаке. Правда, ставка на быстрые прорывы все-таки сработала. Дважды мы сокращали разницу до «-5», но оба раза не использовали свои шансы полноценно вернуться в игру. Пожалуй, последняя возможность была при счете 47:40. Елизавета Шабанова не забила легкий мяч из-под кольца после очередной контратаки.

После этого Франция не допускала разрывов, а против позиционной защиты у нас так и не нашлось достойных аргументов. Концовку матча нам стоит поскорее забыть. Речь и про тяжелую травму Екатерины Федоренковой (не смогла самостоятельно покинуть паркет) и про заключительную четверти, где хозяева площадки делали все что хотели с нашей обороной.