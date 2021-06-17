Вадеева доминирует, но хватит ли этого для возвращения медалей? Россия неуверенно начинает Евробаскет

Подопечные Александра Ковалева упускают преимущество в 12 очков, но все же вырывают нервную концовку у Чехии.

Евробаскет-2021. Женщины. Страсбург

Групповой этап.

Россия — Чехия — 73:69 (16:14, 22:19, 22:18, 13:18)

Р: Вадеева (27 + 16 подборов), Голдырева (11), Мусина (8 + 8 подборов)

Ч: Ханушова (24), Эльхотова (15).

10 лет неудач

В июле 2019 года сборная России уступила Швеции (52:57) в утешительном плей-офф и не смогла пробиться даже в олимпийскую квалификацию (наша команда пропускает вторые Игры подряд). То поражение стоило работы немецкому тренеру Олафу Ланге. Также свою карьеру в сборной решили завершить сразу несколько ветеранов, включая многолетних лидеров — Евгению Белякову и Елену Беглову. Пришедший на смену Ланге Александр Ковалев сразу дал понять, что в сборной намечается серьезное омоложение состава. В ноябре прошлого года в расширенный список попадала даже 15-летняя Анастасия Олаири Косу (не смогла дебютировать в первой сборной из-за травмы).

За отбор на Евробаскет-2021 Ковалев посмотрел множество кандидатов и в итоге не побоялся привести на финальную часть неочевидный состав. Из 12 игроков сразу семь дебютируют на Евробаскете. Ведет же команду к успеху 22-летняя Мария Вадеева, для которой это уже четвертый Евробаскет.

— Надоело проигрывать, — сказала Мария Вадеева на пресс-конференции. — Мы хотим показать, что у нас молодая и амбициозная команда.

В этот раз перед Россией вновь стоит задача попасть в топ-6, что даст право сыграть в квалификации чемпионата мира-2022. При этом все любители баскетбола, безусловно, соскучились по медалям. Последний раз наши девушки были на пьедестале десять лет назад — на Евробаскете-2011 в Польше. Тогда Мария Степанова и компания выиграли золото (главным тренер был Борис Соколовский). После этого нас преследовали сплошные неудачи.

Спасение от Глонти

Для начала же сборной надо преодолеть групповой этап, где нам достались крепкие команды Чехии, Хорватии и Франции. Победители групп выходят напрямую в 1/4 финала, вторые и третьи места — в 1/8 финала. Так что времени на раскачку нет, и матч с чешской сборной становился решающим. Перед игрой Ковалев предупреждал, что первая игра всегда выходит нервной. Так и получилось.

В первой половине соперники, во многом за счет действий Алены Ханушовой, сделали несколько мощных рывков, но нашей сборной удавалось отыгрываться. Мария Вадеева выгрызала буквально каждый мяч. За 17 минут на паркете центровая УГМК набрала 13 очков и 12 подборов (шесть из них в нападении). Также Вадеева сделала отличную передачу на Марину Голдыреву (Ланге не замечал ее), которая своим точным трехчочковым броском замкнула сирену.

На третью четверть мы вышли с преимуществом «+5» и смогли развить свой успех. Наш главный снайпер Анастасия Шилова наконец-то забросила свою вторую «треху», Раиса Мусина и Александра Штанько забили пару трудовых мячей, ну и, конечно, феерила Вадеева. Она просто разрывала своих соперниц под кольцом (26 из 46 очков подопечные Ковалева набрали из трехсекундной зоны).

За шесть минут до финальной сирены наше преимущество выросло до «+13». Ситуация для сборной Чехии осложнялась еще и тем, что к тому моменту пятый фол заработала главный снайпер команды Катерина Елхотова. Казалось, что можно подводить итоги встречи, но чешки сделали невозможное. За счет незамысловатого прессинга они смогли набрать 12 очков и сравнять счет за 37 секунд до конца (69:69).

В решающей атаке выручила дебютантка Нина Глонти. Раиса Мусина неточно атаковала из-за трехочковой дуги, но форвард МБА первой оказалась на подборе (71:69). Сборная Чехии предпочла овертайму победу в основное время, однако дальний бросок Ханушовой оказался слишком неточным. Окончательный же счет встречи точными штрафными установила Вадеева.

Что бы мы без нее делали? Теперь остается надеяться, что с Хорватией и Францией Мария получит больше поддержки, а сборная избежит провалов дебютной встречи.