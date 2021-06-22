Забудьте хейт Черчесова и футбол! Россия вынесла Словению и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу

Баскетболистки забили почти сотню.

Евробаскет-2021. Женщины. Страсбург

1/8 финала

Россия — Словения — 93:75 (28:13, 21:16, 25:25, 19:21)

Р: Комарова (20), Мусина (19 + 14 подборов), Вадеева (15 + 3).

С: Эванс (21), Лисец (19).

Открытая тренировка в плей-офф

Удобно сегодня было выступать женской сборной России по баскетболу — никакого давления, вся страна смотрит на другую сборную, которая пытается отстоять 0:0 в Дании.

Если серьезно, то наши девушки провели первый (и, надеемся, точно не предпоследний) матч плей-офф как открытую тренировку. Приехали в зал в Страсбуре, вышли, покидали мячики в корзину с 50%-ной реализацией (в том числе и трехочковые) и ушли готовиться к важнейшему четвертьфиналу с Бельгией.

Сегодняшний матч в принципе был лишним. Те же бельгийки вышли в восьмерку напрямую и могли еще один вечер погулять... по «пузырю». Они куда опаснее и даже в чем-то сравнимы с соотечественниками-футболистами. На последнем чемпионате мира они дошли до полуфинала. Словенки только с недавних пор начали выходить в финальную часть Евробаскета.

Для российской сборной, которая лет 10 назад боролась за медали Олимпиады и была многократным чемпионом Европы, любой Евробаскет — возможность вернуть даже не былую славу, а хотя бы снова почувствовать себя в элите. Подросло новое молодое поколение во главе с Вадеевой и Мусиной — но на главном турнире лета в Токио нас и близко не будет. Надо брать свое во Франции.

Быстрый старт

И сегодня словенки не были равными конкурентками. За первые полторы минуты они получили 0:7 — ключевой стал перехват Вадеевой и трехочковый. Соперницы во главе с мощной темнокожей Шанте Эванс попробовали в погоню, но тут сверхскорости включила Комарова — и 9:6 к концу четверти превратились в 28:13. Россиянки были элементарно быстрее, это отображалось не только в атаке, но и в постоянных операциях «быстрые руки» при перехватах.

К большому перерыву преимущество россиянок могло составлять даже «+27», но еще одна звезда словенок, играющая в России Ева Лисец оставила призрачную интригу — 49:29. Отдельно надо сказать о скамейке команды. Александр Ковалев ввел в игру Штанько и Глонти, и они на двоих за несколько минут разменяли 10 очков. Конечно, не хватало Федоренковой, которой надо пожелать здоровья после страшного разрыв крестообразных связок.

Словенки попытались вернуться в игру в третьей четверти, но это все скорее напоминало агонию. Мусина забирала под щитом все и вся и сделала «дабл+дабл», а настрой команды хорошо показывала Шилова, которая при таком огромном преимуществе все равно бесилась из-за своих промахов.

Есть ли шансы против Бельгии?

И пока футбольная сборная России забивала сама себе второй гол в 1000 километрах к северу, россиянки спокойно держали 20 очков отрыва. До сотни не хватило совсем чуть-чуть. 93:75 — спокойная и уверенная победа, которая позволила сохранить силы к 23 июня.

Бельгийки обыграли словенок в группе в два раза увереннее — 92:57. Но неожиданно отдали победу Боснии и Герцеговины и вышла с первого места только по дополнительным показателям.

Но в 1/4 финала Бельгия будет настоящим фаворитом, и пожалуй, нам даже так удобнее. Лидер Эмма Меессеман — одна из лучших игроков турнира по статистике и прекрасно знакома нашим по играм за екатеринбургский УГМК. Будет здорово, если это знакомство сыграет. Сегодня ключи к выходу в полуфинал, который реально вернет нас в элиту, были видны и осязаемы. Вадеева была не одна, было ощущение прочности — наши не упускали перевес, как в игре с Чехией.

Одна проблема — все это на фоне Словении. За два дня Александру Ковалеву нужно перенастроить команду на другого соперника. Черчесову после Финляндии это не удалось.