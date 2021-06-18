Россия вышла в плей-офф на Евробаскете. За прямую путевку в 1/4 финала надо обыграть хозяек

Вадеева получила поддержку в игре с Хорватией, но все главные матчи впереди.

Страсбург (Франция)

Евробаскет. Женщины. Групповой этап

Россия — Хорватия — 73:62 (22:19, 14:14, 25:16, 12:13)

Р: Мусина (19 + 14 подборов), Вадеева (17 + 9 подборов + 6 передач), Комарова (12 + 6 подборов).

Х: Дойкич (25), Слоньшак (17).

Без нервов

На прошлом Евробаскете сборная России уступила в двух стартовых матчах Бельгии и Сербии и была близка к раннему вылету. Для продолжения борьбы нашей команде необходимо было обыграть сильную сборную Белоруссии с разницей «+11». Задача была крайне сложная, но наши девушки смогли ее выполнить. Сыграв от защиты и показав командный баскетбол, россиянки выиграли со счетом 76:62 («+14») и обеспечили себе место в плей-офф континентального первенства. В этот раз пока обходится без героических поступков.

В первом матче команда Александра Ковалева вырвала победу в концовке у Чехии (упустив преимущество в 12 очков), а во втором довольно уверенно переиграла сборную Хорватии. В своем стартовом матче хорватки уступили более 40 очков Франции и очень хотели реабилитироваться. В первой половине им удавалось навязать конкуренцию России за счет отличного процента реализованных трехочковых (6/12), но после перерыва все встало на свои места. Вадеева и компания уверенно выиграли третью четверть и не допустили провала в заключительном отрезке.

Стоит отметить, что, в отличие от матча с Чехией, у нас нашлись лидеры помимо Марии Вадеевой. Отличный матч провела Раиса Мусина, сделавшая дабл-дабл, смело действовала в атаке Елизавета Комарова (чемпионка мира U-23 по баскетболу 3 х 3), Нина Глонти и Александра Штанько отлично подменяли Вадееву, когда той требовался отдых.

Благодаря этой победе наши девушки за тур до конца группового этапа обеспечили себе место в плей-офф. Чтобы миновать первый раунд плей-офф и сразу попасть в четвертьфинал, нам надо обыграть сборную Франции. У хозяева очень сильная сборная, которая считается одним из главных фаворитов этого Евробаскета. В матче с этой сборной мы сможем проверить настоящий уровень нашей команды.

Дело Шабтая живет

Интересно, что в финальную заявку сборной России из 12 человек вошли шесть игроков, получивших становление в подмосковной «Спарте энд К». Это Марина Голдырева, Дарья Курильчук, Ксения Левченко, Камилла Огун, Раиса Мусина и Мария Вадеева. Напомним, что этот клуб основал Шабтай фон Калманович. Бизнесмен был застрелен днем 2 ноября 2009 года. Киллеры выстрелили в него не менее 20 раз.

«СЭ» попросил прокомментировать такое представительство подмосковной команды генерального менеджера «Спарта энд К» Стива Косталаса.

«В 2003 году журналисты спросили Шабтая фон Калмановича, чувствует ли он, что после победы в Евролиге в мужском и женском баскетболе его мечты сбылись. Он ошеломил журналиста, когда ответил: «Нет, потому что моя настоящая мечта — создать баскетбольный клуб, который будет опираться на своих воспитанников и станет базовым для сборной России».



Спустя годы можно смело сказать, что его мечта стала реальностью. На протяжении более десяти лет состав «Спарты энд К» в основном состоит из своих воспитанников. В прошлом сезоне из пятнадцати игроков в нашем составе 11 были продуктами нашей фарм-системы. В составе сборной России на Евробаскет-2021 поехали сразу 6 игроков, которые от и до прошли школу «Спарты энд К». Примечательно, что трое из них (Вадеева, Мусина и Курильчук) входили в состав сборной U-16, завоевавшей золото кадетского чемпионата Европы 2014 года в Дебрецене. Тогда командой руководила Анна Архипова-фон Калманович.



Лидер сборной Маша Вадеева была выбрана «Лос-Анджелесом» на драфте женской НБА в 2018 году под номером 11 и провела несколько достойных сезонов в их составе. Знаю, что «Спаркс» ждут, что она присоединится к их команде по завершении Евробаскета-2021. Уверен, что и у Раисы Мусиной еще будет шанс заиграть в женской НБА.



Наша фарм-система базируется в поселке Спасское (Московская область). Благодаря постоянной поддержке губернатора Подмосковья, министерства спорта Московской области и администрации Ленинского городского округа Анна Архипова-фон Калманович поддерживает мечту своего покойного мужа, помогая молодым талантливым игрокам стать будущими звездами. Почти все пробившиеся в первую команду «Спарты энд К» в конечном итоге попадают в один из двух грандов европейского баскетбола — «УГМК» (Екатеринбург) или «Динамо» (Курск).



В Спасском мы предлагаем 50 игрокам больше чем просто тренировки и правильное питание. Мы предоставляем им личный подход, помощь в учебе и все остальное, что заставит их почувствовать себя как дома. Эти девочки растут и готовятся к жизни на баскетбольной площадке и за ее пределами. Каждая воспитанница особенна для нас, и, даже когда для игрока приходит время присоединиться к другой команде, он всегда остается частью нашей семьи.



Даже в отсутствие Шабтая его наследие живет, и доказательством этого является тот факт, что прямо сейчас в тренировочных сборах резервных сборных России участвуют 20 спартанок. А именно: пять — сборная России до 20 лет, пять — сборная России до 19 лет, шесть — сборная России до 18 лет и четыре — сборная России до 17 лет».