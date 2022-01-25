Международная федерация хоккея с мячом не планирует переносить чемпионат мира в 2022 году

Международная федерация хоккея с мячом не планирует переносить чемпионат мира на другие даты.

«Никто не знает, смогут ли попасть на трибуны зрители. Чемпионат мира будет в конце марта, до этого еще два с лишним месяца. Я думаю, что чемпионат мира состоится, перенос не рассматривается», — сказал президент организации Борис Скрынник ТАСС.

Мировое первенство должно пройти с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре. Первоначально чемпионат мира в Сыктывкаре планировалось провести в 2021 году, но он был перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки на 2022 год.