Международная федерация хоккея с мячом не планирует переносить чемпионат мира
Международная федерация хоккея с мячом не планирует переносить чемпионат мира в 2022 году
Международная федерация хоккея с мячом не планирует переносить чемпионат мира на другие даты.
«Никто не знает, смогут ли попасть на трибуны зрители. Чемпионат мира будет в конце марта, до этого еще два с лишним месяца. Я думаю, что чемпионат мира состоится, перенос не рассматривается», — сказал президент организации Борис Скрынник ТАСС.
Мировое первенство должно пройти с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре. Первоначально чемпионат мира в Сыктывкаре планировалось провести в 2021 году, но он был перенесен из-за сложной эпидемиологической обстановки на 2022 год.
Источник: https://tass.ru/sport/13519321
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