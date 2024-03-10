Ушел из жизни семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков

Пресс-служба Федерации хоккея с мячом России сообщила о смерти семикратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона СССР по хоккею с мячом Николая Дуракова. Ему было 89 лет. Экс-спортсмен ушел из жизни в субботу, 9 марта.

Федерация хоккея с мячом России выразила соболезнования родным и близким Дуракова.

«Его убедительная позиция, что справедливость — главное качество нашего общества, помогала в спорных моментах. При всей мужественности он был очень мягким и добрым человеком», — прокомментировала смерть Дуракова свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

С 1954 по 1976 год Дураков был игроком свердловского СКА. Вместе с командой он стал с которым стал девятикратным чемпионом СССР. В 1974 году стал победителем Кубка европейских чемпионов.

В сборной СССР Дураков семь раз становился чемпионом мира.

В ноябре 2022 года Дуракову и его команде «СКА-Свердловск» открыли памятник возле «Екатеринбург Арены».