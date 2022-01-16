Сборная России вновь обыграла «Строитель» в товарищеском матче
Сборная России по хоккею с мячом обыграла сыктывкарский «Строитель» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Сыктывкаре, завершилась со счетом 16:1 в пользу национальной команды.
Накануне сборная России также обыграла «Строитель» — 12:2.
Товарищеские матчи состоялись в сбора национальной команды, который проходит в столице Республики Коми с 12 по 22 января.
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