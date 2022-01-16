Сборная России вновь обыграла «Строитель» в товарищеском матче

Сборная России по хоккею с мячом обыграла сыктывкарский «Строитель» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Сыктывкаре, завершилась со счетом 16:1 в пользу национальной команды.

Накануне сборная России также обыграла «Строитель» — 12:2.

Товарищеские матчи состоялись в сбора национальной команды, который проходит в столице Республики Коми с 12 по 22 января.