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20 марта, 21:14

Ломанов-старший — о матче «Кузбасс» — «Водник»: «Судей надо пожизненно убирать из спорта»

Ломанов-старший раскритиковал арбитров матча «Кузбасс» — «Водник»
Руслан Минаев
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Пятикратный чемпион мира Сергей Ломанов-старший раскритиковал судейство в матче «Кузбасс» — «Водник» (7:6) в финальной серии плей-офф чемпионата России.

Игроки «Кузбасса» получили 20 минут штрафа, хоккеисты «Водника» — 120, в том числе 40 из них за 17 минут дополнительного времени.

«Этих судей надо пожизненно убирать из хоккея с мячом. «Водник» мне понравился, у них классная команда. Ребята просто молодцы, терпели, но им не повезло. «Кузбасс» — чемпионы, если им все это приятно, то пусть радуются», — цитирует Ломанова-старшего РИА «Новости Спорт».

Ломанов добавил, что игроки «Кузбасса» не виноваты в случившемся.

Клуб из Кемерово впервые в истории стал чемпионом России. До этого «Кузбасс» пять раз выигрывал серебро и семь раз — бронзу.

Источник: РИА
ХК Водник
ХК Кузбасс
Сергей Ломанов-старший
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