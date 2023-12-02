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Сегодня, 11:48

Тюкавин рассказал, что ему пришлось выбирать между футболом и хоккеем с мячом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о взаимоотношениях с отцом Александром Тюкавиным, который является восьмикратным чемпионом мира и одним из самых титулованных игроков в мировом хоккее с мячом.

«Он иногда говорит после какого-то успеха, чтобы не задирал нос. Он сам поиграл, сам спортсмен. Для него очень приятно, что я занимаюсь спортом, он дает советы. Играл ли я в хоккей с мячом? Да, до 13-14 лет, параллельно с футболом. Потом пришлось выбирать, о чем не жалею. Но всегда любил покататься на коньках, поиграть в хоккей. Какой мой уровень? Нормальный, люблю играть в атаке. Вся квартира в достижениях отца, там много всего интересного. Очень горжусь достижениями отца. Топ-3 игроков в хоккей с мячом? Папа, конечно. Ломанов Сергей... Со многими общаюсь, поэтому никого не хочу выделять — Миша Свешников, Евгений Иванушкин, Сергей Шабуров, который все еще играет, и у него за 800 матчей», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-tyukavin-v-13-14-let-prishlos-vy-birat-mezhdu-futbolom-i-hokkeem-s-myachom/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Александр Тюкавин
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Урал
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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 - : -
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Локомотив – Зенит
 - : -
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