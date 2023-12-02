Тюкавин рассказал, что ему пришлось выбирать между футболом и хоккеем с мячом

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о взаимоотношениях с отцом Александром Тюкавиным, который является восьмикратным чемпионом мира и одним из самых титулованных игроков в мировом хоккее с мячом.

«Он иногда говорит после какого-то успеха, чтобы не задирал нос. Он сам поиграл, сам спортсмен. Для него очень приятно, что я занимаюсь спортом, он дает советы. Играл ли я в хоккей с мячом? Да, до 13-14 лет, параллельно с футболом. Потом пришлось выбирать, о чем не жалею. Но всегда любил покататься на коньках, поиграть в хоккей. Какой мой уровень? Нормальный, люблю играть в атаке. Вся квартира в достижениях отца, там много всего интересного. Очень горжусь достижениями отца. Топ-3 игроков в хоккей с мячом? Папа, конечно. Ломанов Сергей... Со многими общаюсь, поэтому никого не хочу выделять — Миша Свешников, Евгений Иванушкин, Сергей Шабуров, который все еще играет, и у него за 800 матчей», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.