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10 марта, 13:15

Федерация хоккея с мячом России окажет помощь родным Дуракова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник сообщил, что находится в контакте с родственниками семикратного чемпиона мира Николая Дуракова и окажет им всю необходимую помощь.

10 марта стало известно о смерти Дуракова. Бывший игрок сборной СССР и свердловского СКА скончался 9 марта на 90-м году жизни.

«Обсуждаем с его семьей, какие они дальше действия будут предпринимать, по поводу прощания я пытался точно узнать, мне сказали, что это будет через два дня, но это все пока неточно. Наверное, какие-то мероприятия, посвященные ему, будут проведены. Конечно, федерация окажет всю необходимую помощь родным. Надо узнать детали, кто остался в семье, с утра мы на связи уже», — приводит слова Скрынника ТАСС.

С 1954 по 1976 год Дураков был игроком свердловского СКА. Вместе с командой он стал с которым стал девятикратным чемпионом СССР. В 1974 году стал победителем Кубка европейских чемпионов. В сборной СССР Дураков семь раз становился чемпионом мира.

Источник: ТАСС
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