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20 марта, 16:36

«Кузбасс» обыграл в финале «Водник» и впервые в истории стал чемпионом России

Руслан Минаев
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«Кузбасс» в дополнительное время обыграл «Водник» в матче финальной серии плей-офф чемпионата России — 7:6.

Клуб из Кемерово впервые в истории стал чемпионом России. До этого «Кузбасс» пять раз выигрывал серебро и семь раз — бронзу.

В матче за третье место московское «Динамо» победило «СКА-Нефтяник» со счетом 4:3.

«Кузбасс» завершил регулярный чемпионат на первом месте — 24 победы, 1 ничья и 1 поражение. «Водник» был вторым — 23 победы и 3 поражения.

Бенди

Суперлига

Финал

«Кузбасс» (Кемерово) — «Водник» (Архангельск) — 7:6 (3:2) д.в.

20 марта.

ХК Водник
ХК Кузбасс
21
9
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