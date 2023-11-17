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Сегодня, 19:52

В ФКМР отреагировали на отмену чемпионатов мира среди мужчин и женщин

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Президент Федерации хоккея с мячом России (ФКМР) Борис Скрынник прокомментировал «СЭ» новость об отмене мужского и женского чемпионатов мира, которые были запланированы на 2024 год.

«За последние 15 лет Россия с успехом провела восемь чемпионатов мира, на которых число команд из года в год только росло. И мы готовы были проводить их дальше на самом высоком уровне, устраивая настоящий праздник хоккея. Однако, к сожалению, русофобы сперва сделали все, чтобы сорвать два чемпионата мира в России, а теперь и вовсе отменили турниры и среди мужчин, и среди женщин», — сказал Скрынник в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

В декабре 2022 года FIB отстранила сборную России от ЧМ-2023, который прошел в Швеции. Изначально турнир планировали провести в Кемерове.

Сборная России по хоккею с мячом не встречалась с другими командами 1394 дня. Последний раз россияне играли в Лаппеэнранте со сборной Финляндии — 26 января 2020 года.

Борис Скрынник
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