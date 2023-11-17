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Ломанов не удивился отмене чемпионата мира по хоккею с мячом

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Ломанов прокомментировал информацию об отмене мужского и женского чемпионатов мира в 2024 году.

«Это нехорошо, конечно. Но, учитывая текущую ситуацию, мы поддерживаем нашу Федерацию и страну в целом. А то, что об этом объявили норвежцы — они же там все друг за друга. Скоро хоккей с мячом будет развиваться только в России, в Швеции. Отчасти, может быть, в Финляндии. Но интерес всегда прикован к России и Швеции, в первую очередь. Все очень сложно, мы видим, что сегодня и чемпионат России проходит не в лучших красках. Когда все может измениться в лучшую сторону? А мы не спешим никуда. Как все будет хорошо, так и будет», — цитирует Ломанова «Газета.Ru».

17 ноября пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом сообщила об отмене мужского и женского чемпионатов мира. Турниры должны были пройти в 2024 году в Норвегии. О причинах отказа от проведения соревнований не сообщается.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/17/21731605.shtml?refresh
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