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Сегодня, 14:58

«Водник» одержал победу над «Енисеем» в матче чемпионата России по бенди

Алина Савинова
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«Водник» на выезде обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом — 4:3.

За архангельскую команду мячи забили Александр Легошин, Павел Дубовик, Кирилл Орлов и Арсений Козлов. У клуба из Красноярска отличились Николай Коньков, Антон Савлук и Всеволод Евсеев.

«Водник» набрал 30 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Енисея» 20 баллов и 5-я позиция.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Енисей (Красноярск) — Водник (Архангельск) — 3:4

Кузбасс (Кемерово) — Динамо (Москва) — 7:5

Уральский Трубник (Первоуральск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 1:8

Родина (Киров) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 1:5

Ак Барс-Динамо (Казань) — Саяны (Абакан) — 4:1

Мурман (Мурманск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 3:3

Старт (Нижегородская область) — Волга (Ульяновск) — 4:1

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