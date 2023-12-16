«Водник» одержал победу над «Енисеем» в матче чемпионата России по бенди
«Водник» на выезде обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом — 4:3.
За архангельскую команду мячи забили Александр Легошин, Павел Дубовик, Кирилл Орлов и Арсений Козлов. У клуба из Красноярска отличились Николай Коньков, Антон Савлук и Всеволод Евсеев.
«Водник» набрал 30 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Енисея» 20 баллов и 5-я позиция.
Бенди
Суперлига
Первый этап
Енисей (Красноярск) — Водник (Архангельск) — 3:4
Кузбасс (Кемерово) — Динамо (Москва) — 7:5
Уральский Трубник (Первоуральск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 1:8
Родина (Киров) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 1:5
Ак Барс-Динамо (Казань) — Саяны (Абакан) — 4:1
Мурман (Мурманск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 3:3
Старт (Нижегородская область) — Волга (Ульяновск) — 4:1