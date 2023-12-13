«СКА-Нефтяник» со счетом 9:1 обыграл «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

«СКА-Нефтяник» на выезде обыграл кировскую «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом — 9:1.

Хет-трик за гостей оформил Владимир Каланчин, дубль на счету Кирилла Девятых. Еще по одному голу забили Алан Джусоев, Дмитрий Сидоров, Семен Чупин и Владислав Кузнецов.

За «Родину» голом отметился Кирилл Кулаев.

«СКА-Нефтяник» (19 очков) после 10 матчей идет на пятом месте в чемпионате России место в турнирной таблице «Родина» (4) после 8 игр занимает предпоследнее место.