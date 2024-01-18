Российского игрока норвежского клуба по бенди дисквалифицировали до конца года за удар судьи
Российский игрок клуба «Хевик» Дмитрий Осокин получил дисквалификацию за удар судьи в матче чемпионата Норвегии по бенди.
Инцидент произошел 14 января в матче против «Уллевола». Арбитр встречи зафиксировал нарушение правил со стороны Осокина, после чего россиянин телом толкнул судью. После этого хоккеист замахнулся клюшкой на арбитра и покинул площадку. Позже спортивный директор «Хевика» извинился перед судьей.
В прошлом сезоне в похожем инциденте другой арбитр чемпионата Норвегии также подвергся удару со стороны одного из хоккеистов.
Комитет по санкциям и протестам чемпионата Норвегии дисквалифицировал Осокина до 31 декабря 2024 года. Хоккеист имеет право оспорить наказание.
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