Хоккей с мячом
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Кубок мира Кубок чемпионов
Главная
Хоккей с мячом

Сегодня, 12:01

«Кузбасс» победил московское «Динамо»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Кузбасс» дома победил московское «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России по хоккею с мячом — 7:5.

У хозяев по два гола забили Владислав Тарасов, Дмитрий Макаров и Роман Дарковский. У гостей по дублю оформили Виктор Чернышев и Алмаз Миргазов.

«Кузбасс» (33 очка) одержал 11-ю победу в 11 стартовых матчах сезона и лидирует в чемпионате России.

«Динамо» потерпело второе поражение подряд. Московский клуб с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице.

3
0
Читайте также
ВАДА требует пускать россиян на Олимпиаду по биологическим паспортам. Чем это нам грозит?
Пять футболистов из России могут сыграть в плей-офф еврокубков в сезоне-2023/2024
В Белгородской области умер пострадавший при подрыве машины на мине
В офисе Туска заявили о фальсификации экспертизы по смоленской катастрофе
В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с журналистом Константиновым
Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз
Популярное видео
"Зоркий" догнал "Динамо"
Старт по-чемпионски
Турнир по хоккею с мячом на Красной Площади
Владлена Бобровникова: Победа над раком / Потеря ребенка / Муж итальянец / Жизнь после спорта
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Трусова сыграла в хоккей: «К этому не готовилась!»
Куда «Ак Барс» обменяет Жафярова?
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Любушкин может вернуться в «Мэйпл Ливз»
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Михаил Мальцев продолжит карьеру в «Спартаке»
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Зарплата Прохоркина, проблемы Дер-Аргучинцева, тест для Ткачева
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 9
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кузбасс» нанес «Воднику» первое поражение в сезоне чемпионата России по бенди

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости