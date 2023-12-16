«Кузбасс» победил московское «Динамо»

«Кузбасс» дома победил московское «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России по хоккею с мячом — 7:5.

У хозяев по два гола забили Владислав Тарасов, Дмитрий Макаров и Роман Дарковский. У гостей по дублю оформили Виктор Чернышев и Алмаз Миргазов.

«Кузбасс» (33 очка) одержал 11-ю победу в 11 стартовых матчах сезона и лидирует в чемпионате России.

«Динамо» потерпело второе поражение подряд. Московский клуб с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице.