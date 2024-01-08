«Кузбасс» обыграл «Мурман» в матче чемпионата России по бенди
«Кузбасс» обыграл «Мурман» в матче чемпионата России по хоккею с мячом — 7:3. Встреча проходила в Мурманске.
У победителей отличились Вадим Чернов, Руслан Тремаскин, Андрей Суворов, Дмитрий Макаров, Александр Егорычев, Никита Иванов и Владислав Шульга. У хозяев мячи забросили Григорий Федоров, Александр Антонов и Артем Шеховцов.
«Кузбасс» набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Мурман» (11) располагается на десятой строчке.
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