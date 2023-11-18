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Экс-тренер сборной России Мяус об отмене ЧМ по хоккею с мячом: «Без России все плохо, FIB — сборище импотентов»

Руслан Минаев
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Сергея Мяус.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Сергея Мяус считает позорным решением отмену чемпионата мира 2024 года в России.

«Международная федерация бенди — это сборище импотентов. Честно говоря, в эту ситуацию надо было вмешиваться, ведь, например, Казахстан мог бы провести чемпионат мира. А так поступать FIB — это откат в пещерный век, это очень плохо», — цитирует Мяуса РИА «Новости Спорт».

17 ноября пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB) сообщила об отмене мужского и женского чемпионатов мира. Турниры должны были пройти в 2024 году в Норвегии. О причинах отказа от проведения соревнований не сообщается.

В декабре 2022 года FIB отстранила сборную России от ЧМ-2023, который прошел в Швеции. Изначально турнир планировали провести в Кемерове.

Последний раз россияне играли в Лаппеэнранте со сборной Финляндии — 26 января 2020 года.

Чемпионата мира по хоккею с мячом не будет! Его просто никто не хочет проводить

Источник: РИА
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