«Водник» обыграл «Родину» и одержал седьмую победу подряд

29 января состоялись очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.

«Водник» обыграл «Родину» (8:2), московское «Динамо» с таким же счетом выиграло у «Байкала-Энергии».

«Динамо» лидирует в турнирной таблице с 47 очками в 17 матчах, «Водник» идет на второй строчке с 46 очками, при этом команда из Архангельска провела на один матч меньше, чем лидер чемпионата.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) — 6:3 (4:2)

Уральский Трубник (Первоуральск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 7:5 (2:3)

Водник (Архангельск) — Родина (Киров) — 8:2 (4:2)

Мурман (Мурманск) — Строитель (Сыктывкар) — 10:4 (3:2)

Ак Барс-Динамо (Казань) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 2:6 (2:3)

Динамо (Москва) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 8:2 (3:1)