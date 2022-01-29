«Водник» обыграл «Родину» и одержал седьмую победу подряд
29 января состоялись очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.
«Водник» обыграл «Родину» (8:2), московское «Динамо» с таким же счетом выиграло у «Байкала-Энергии».
«Динамо» лидирует в турнирной таблице с 47 очками в 17 матчах, «Водник» идет на второй строчке с 46 очками, при этом команда из Архангельска провела на один матч меньше, чем лидер чемпионата.
Бенди
Суперлига
Первый этап
Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) — 6:3 (4:2)
Уральский Трубник (Первоуральск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 7:5 (2:3)
Водник (Архангельск) — Родина (Киров) — 8:2 (4:2)
Мурман (Мурманск) — Строитель (Сыктывкар) — 10:4 (3:2)
Ак Барс-Динамо (Казань) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 2:6 (2:3)
Динамо (Москва) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 8:2 (3:1)
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