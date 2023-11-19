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Сегодня, 15:55

Московское «Динамо» обыграло «СКА-Нефтяник» в чемпионате России по хоккею с мячом

Алина Савинова
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Московское «Динамо» на своем льду одержало победу над «СКА-Нефтяником» в матче чемпионата России по хоккею с мячом — 11:7.

У бело-голубых отличились Игорь Вассерман, Алексей Ничков, Егор Рагулин, Марат Шарипов, а также Егор Ахманаев, оформивший хет-трик, и Алмаз Миргазов, у которого покер.

За гостей забивали Владимир Каланчин (дубль), Алан Джусоев, Дмитрий Сидоров, Туомас Мяаття, Владислав Кузнецов и Кирилл Девятых.

В другом матче дня «Волга» уступила казанскому «Динамо» (3:6), «Водник» победил «Байкал-Энергию» (9:4), а «Родина» — «Сибсельмаш» (6:4).

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