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Сегодня, 23:18

«Кузбасс» нанес «Воднику» первое поражение в сезоне чемпионата России по бенди

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кемеровский «Кузбасс» обыграл архангельский «Водник» в матче 10-го тура чемпионата России по хоккею с мячом — 7:5.

За «Кузбасс» хет-трик оформил Дмитрий Макаров, еще по голу на счету Александра Баздырева, Ильи Бондина, Владислава Тарасова и Александра Егорычева. У «Водника» покер на счету Евгения Дергаева, также мяч забросил Михаил Сергеев.

«Кузбасс» набрал 30 очков и единолично занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Водник» проиграл впервые в текущем сезоне и теперь занимает вторую строчку с 27 очками.

Суперлига

Первый этап

«Кузбасс» (Кемерово) — «Водник» (Архангельск) — 7:5 (1:0)

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва) — 6:5 (2:2)

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 2:4 (1:2)

«Родина» (Киров) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 1:9 (1:6)

«Мурман» (Мурманск) — «Саяны» (Абакан) — 7:0 (2:0)

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 5:2 (2:0)

13 декабря.

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