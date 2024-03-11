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11 марта, 12:02

Матчи чемпионата России по хоккею с мячом начнутся с минуты молчания в память о Дуракове

Виктория Кравченко
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Перед полуфинальными матчами чемпионата России будет проведена минута молчания в память о семикратном чемпионе мира по хоккею с мячом Николае Дуракове, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

О смерти Дуракова стало известно 9 марта, он умер в возрасте 89 лет.

Минута молчания состоится на матчах «СКА-Нефтяник» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово), «Динамо» (Москва) — «Водник» (Архангельск), которые пройдут сегодня, 11 марта.

С 1954 по 1976 год Дураков был игроком свердловского СКА. Вместе с командой он стал девятикратным чемпионом СССР. В 1974 году стал победителем Кубка европейских чемпионов. В сборной СССР Дураков семь раз становился чемпионом мира.

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