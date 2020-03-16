Игры за третье место в чемпионате России по хоккею с мячом отменены

Матчи за третье место в чемпионате России по хоккею с мячом между красноярским «Енисеем» и архангельским «Водником» отменены из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

— После рассмотрения письменных обращений от хоккейных клубов «Енисей» и «Водник» и консультаций с членами исполкома ФХМР дирекция по организации и проведению соревнований приняла решение об отмене игр за 3-е место чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги сезона-2019/20, — говорится в заявлении ФХМР.

Ранее сообщалось о том, что все игроки, тренерский штаб и персонал «Водника» помещены на 14-дневный карантин.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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