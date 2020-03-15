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«Енисей» попросил отменить матч за третье место в чемпионате России

11:36
Обращение «Енисея». Фото rusbandy.ru.
Обращение «Енисея». Фото rusbandy.ru.
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Руководство «Енисея» обратилось в Федерацию хоккея с мячом России с просьбой отменить матч за 3-е место в чемпионате России, сообщает официальный сайт организации.

— В связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции постоянно осложняется, в стране вводятся дополнительные ограничительные меры при проведении массовых мероприятий, усилены меры предосторожности в аэропортах.

В целях защиты здоровья зрителей и игроков команды просим рассмотреть вопрос о целесообразности отмены матча за 3-е место чемпионата России по хоккею с мячом, — говорится в обращении за подписью директора клуба из Красноярска Юрия Елизарьева.

Ранее стало известно, что финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между хабаровским «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» не состоится в Кемерове из-за коронавируса.

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Дополнительная информация:

http://www.rusbandy.ru/news/13904/

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