Франц Тост: «Сезон в «Формуле-1» стартует не раньше июля»

Руководитель «АльфаТаури» Франц Тост заявил, что сезон-2020 в «Формуле-1» начнется не раньше июля.

— Пока никто не может сказать, когда именно начнется сезон-2020, — цитирует Autosport.com Тоста. — Самый ранний срок — июль.

В понедельник стало известно о том, что «Гран-при Азербайджана», который должен был пройти с 5 по 7 июня, отложен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Ранее были отменены или отложены гонки в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании и Монако. На июнь запланированы еще два этапа — в Канаде (с 12 по 14 июня) и Франции (с 26 по 28 июня), но, по информации СМИ они также могут быть перенесены. Таким образом, сезон-2020 может стартовать с «Гран-при Австрии», который должен пройти с 3 по 5 июля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список