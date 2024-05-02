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Сегодня, 15:13

Экклстоун заявил, что Ферстаппен слишком умен для ухода из «Ред Булл»

Алина Савинова
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Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун не верит слухам о возможном переходе трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Он слишком умен для этого. Что он выиграет? Уйти куда? Было бы глупо уйти. Я считаю, нет места, где он получит в точности тот же сервис, что в «Ред Булл», — приводит RacingNews365 слова Экклстоуна.

При этом британец назвал причину, которая может мотивировать Ферстаппена присоединиться к «Мерседес».

«Совершил бы он переход, чтобы доказать что-то людям, которые считают, что дело не в нем, а в фантастическом болиде? Возможно. Это другая сторона медали. Но куда бы он пошел? Я предполагаю, что в таком случае «Мерседес» стал бы очевидным выбором», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Мерседес» хочет подписать контракт с Ферстаппеном в 2025 году. По информации SoyMotor, 26-летнему нидерландцу могут предложить соглашение с зарплатой 150 миллионов евро в год и контракт амбассадора компании.

Действующее соглашение Ферстаппена с «Ред Булл» истекает в 2028 году.

Источник: https://racingnews365.com/verstappen-too-intelligent-to-leave-red-bull-ecclestone
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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