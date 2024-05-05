ФИА обсудит ужесточение штрафов из-за действий Магнуссена в спринте в Майами

Стюарды «Формулы-1» после ситуации с гонщиком «Хааса» Кевином Магнуссеном на «Гран-при Майами» намерены поднять вопрос об увеличении штрафов за агрессивный пилотаж и повторяющиеся нарушения во время гонки.

По окончании спринта 31-летний датчанин был вызван к стюардам, которые разбирали его неспортивное поведение в гонке. За агрессивную оборону и многочисленные нарушения пределов трассы Магнуссен был трижды оштрафован.

Сам гонщик объяснил свои действия тем, что пытался помочь напарнику Нико Хюлкенбергу сохранить 7-е место. Побеседовав с Магнуссеном, судьи приняли решение не наказывать его дополнительно. Однако они сообщили, что поднимут вопрос об ужесточении штрафов за подобные действия на трассе, особенно если они повторяются.

Победителем спринта «Гран-при Майами» стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари». Тройку призеров замкнул еще один представитель «быков» Серхио Перес.