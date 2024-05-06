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Сегодня, 11:09

Ферстаппен поздравил гонщика «Макларена» Норриса с победой на «Гран-при Майами»

Виктория Кравченко
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Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу гонщика «Макларена» Ландо Норриса на «Гран-при Майами».

«Очень рад за Ландо. Поздравляю, приятель! Для нас это была не самая сильная гонка, но сегодня я второй», — написал Ферстаппен в социальных сетях.

На данный момент Норрис занимает пятое место в общем зачете пилотов, набрав 83 очка. Ферстаппен является лидером, имея в активе 136 баллов. На втором месте напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес (101), топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (98).

Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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