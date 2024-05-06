Сайнс потерял четвертое место на «Гран-при Майами» «Формулы-1» из-за штрафа
Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс был признан виновным в столкновении с австралийским гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри во время «Гран-при» Майами «Формулы-1», сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
В воскресенье, 5 мая, в гонке он задел машину Пиастри. В результате столкновения австралиец заехал в боксы для замены поврежденного переднего антикрыла.
После слушания стюарды приняли решение, что в инциденте виноват Сайнс.
Таким образом, он потерял четвертое место, став пятым.
Победителем гонки стал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», третье место занял Шарль Леклер из «Феррари».
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