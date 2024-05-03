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Ферстаппен раскрыл, что он сказал Ньюи перед его уходом из «Ред Булл»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как он отреагировал на новость об уходе Эдриана Ньюи из команды.

В среду, 1 мая, австрийский гоночный коллектив сообщил, что Ньюи покинет пост руководителя технического департамента «Ред Булл» в первом квартале 2025 года.

«Я сказал ему: «В конце концов ты должен делать то, что считаешь лучшим для себя и своей семьи. Мы не собираемся говорить тебе, что ты должен остаться, если ты этого не хочешь. Живи своей жизнью. Если ты думаешь, что тебе пора идти — иди». Такое у меня отношение ко всем, не только к Эдриану. Если кто-то не хочет быть здесь или ему нужен новый вызов, дерзайте. Нужно стремиться к тому, что делает тебя счастливым», — приводит F1 Oversteer слова Ферстаппена.

Ньюи работает с «Ред Булл» с 2005 года. О новом месте работы специалиста пока неизвестно. Ранее СМИ сообщали, что он может присоединиться к «Феррари».

После пяти этапов текущего сезона «Формулы-1» «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, набрав 195 очков.

Источник: https://www.f1oversteer.com/news/max-verstappen-shares-what-he-said-to-adrian-newey-before-red-bull-exit/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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