Ферстаппен завоевал поул «Гран-при Майами», Леклер — второй
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации «Гран-при Майами».
26-летний бельгиец показал время 1:27.241. Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0.141), третья строчка у его партнера Карла Сайнса (+0.214).
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не смог пройти в третий сегмент.
«Гран-при Майами» пройдет 5 мая и начнется в 23:00 мск.
Формула-1.
Гран-при Майами. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:27.241
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.141
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.214
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.219
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.353
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.434
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.826
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.866
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.905
10. Юки Цунода («РБ») +0.951
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.981
12. Пьер Гасли («Альпин») +1.083
13. Эстебан Окон («Альпин») +1.130
14. Александер Албон («Уильямс») +1.172
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.186
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.222
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1.246
18. Даниэль Риккардо («РБ») +1.376
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.378
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.583