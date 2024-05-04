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Сегодня, 19:41

Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при Майами», Леклер — второй, Перес — третий

Ана Горшкова
Корреспондент
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Макс Ферстаппен выиграл спринт «Гран-при Майами».
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем спринта на «Гран-при Майами».

Второе место в гонке занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+3,371). Третьим стал сокомандник Ферстаппена Серхио Перес (+5,095).

Сошли со спринта Ланс Стролл («Астон Мартин») и Ландо Норрис («Макларен»).

Сегодня, 4 мая, также пройдет квалификация к воскресной гонке «Гран-при Майами». Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Гран-при Майами»

Спринт. Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов

2. Шарль Леклер («Феррари») +3,371

3. Серхио Перес («Ред Булл») +5,095

4. Даниэль Риккардо («РБ») +14,971

5. Карлос Сайнс («Феррари») +15,222

6. Оскар Пиастри («Макларен») +15,750

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +22,054

8. Юки Цунода («РБ») +29,816

9. Пьер Гасли («Альпин») +31,880

10. Логан Сарджент («Уильямс») +34,355

Формула-1
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Шарль Леклер
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