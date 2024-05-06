Норрис — о первой победе в карьере: «Это был долгий путь, и наконец-то мне удалось это сделать»

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в «Гран-при Майами».

«Что за гонка. Это был долгий путь, и наконец-то мне удалось это сделать. Я так рад за всю команду, я сделал это для них. Гонка получилась тяжелой. Долгожданная вершина. В целом уикенд прошел хорошо. У меня были небольшие промахи, но я понимал, что в пятницу у нас был темп. Пара ошибок. Сегодня удалось собрать все воедино. Мы подготовили идеальную стратегию, и это окупилось. Спасибо «Макларену», спасибо всем. Привет маме и папе», — сказал Норрис после гонки.

24-летний британец впервые в карьере финишировал первым. Второе место занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+7,612 секунды), замкнул тройку лучших Шарль Леклер (+9,920) из «Феррари».

Лучший результат Норриса в карьере до этой гонки — пять вторых позиций.