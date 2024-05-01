Хорнер прокомментировал уход Эдриана Ньюи из «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал уход из команды руководителя технического департамента Эдриана Ньюи.

Соглашение функционера рассчитано до лета 2025 года. Он отойдет от обязанностей конструктора машин «Формулы 1», чтобы сосредоточиться на гиперкаре RB17.

«Все наши лучшие моменты за последние 20 лет произошли благодаря тому, что Эдриан держал технический штурвал в своих руках. Его дальновидность и талант помогли нам завоевать 13 титулов в течение 20 сезонов», — цитирует Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

Он также отметил, что Эдриан был невероятно веселым и профессионалом своего дела.