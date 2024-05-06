Сайнс получил штраф за столкновение с Пиастри и потерял одну позицию в протоколах «Ган-при Майами»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс по итогам «Гран-при Майами» получил пятисекундный штраф за столкновение с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

В результате контакта Пиастри был вынужден лишний раз побывать в боксах для замены поврежденного переднего антикрыла. За столкновение Сайнс также получил один штрафной балл.

После штрафных санкций Сайнс опустился на пятое место, пропустив на четвертую строчку Серхио Переса.