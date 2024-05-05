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Ферстаппен — о квалификации «Гран-при Майами»: «Главное было найти баланс»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Майами».

«Мы определенно немного улучшили машину. Не знаю почему, но каждый год мне чрезвычайно трудно быть последовательным в ощущении машины, ощущении шин на одном круге здесь. Очень тяжело сделать так, чтобы первый сектор прошел хорошо, а затем хорошо провести остаток третьего сектора. Главное было найти баланс, и мне кажется, что мы с этим справились. Это был не самый приятный круг в моей карьере, учитывая то, насколько скользким он был. Но мы завоевали поул, и это самое главное», — сказал Ферстаппен после гонки.

26-летний голландец показал время 1:27.241. Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер (+0.141), третья строчка у его партнера Карла Сайнса (+0.214). Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не смог пройти в третий сегмент.

«Гран-при Майами» пройдет 5 мая и начнется в 23:00 мск.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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