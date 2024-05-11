Квят заявил, что для него уход Ньюи из «Ред Булл» стал неожиданным

Бывший пилот «Ред Булл» Даниил Квят заявил, что для него уход из команды конструктора Эдриана Ньюи стал неожиданным.

«Сначала я подумал: вау, это большие перемены, но, возможно, мы не знаем, как команда готовилась к такому, — цитирует Квята GPblog. — В «Ред Булл» много талантливых инженеров. Так что, наверняка, найдутся нужные люди. И коллектив перестроится. Конечно, Эдриан Ньюи очень талантливый».

Квят отметил, что в «Ред Булл» есть и другие сотрудники, которые занимались аэродинамикой, гидравликой, и вносили свой вклад.

В начале мая 2024 года «Ред Булл» объявил, что Ньюи покинет команду в первом квартале 2025 года. Он находится в команде «Формулы-1» с 2005 года. По информации СМИ, Ньюи может присоединиться к «Феррари».