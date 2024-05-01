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Сегодня, 12:35

«Ред Булл» сообщил об уходе Ньюи в начале 2025 года

Виктория Кравченко
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Эдриан Ньюи.
Фото AFP

Австрийская команда «Формулы-1» «Ред Булл» и руководитель технического департамента Эдриан Ньюи договорились о прекращении сотрудничества.

Специалист покинет команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Эдриан намерен сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

Ньюи работает с «Ред Булл» с 2005 года. О новом месте работы специалиста пока не сообщается. Ранее говорилось, что он может присоединиться к «Феррари».

«Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, набрав 195 очков. На втором месте «Феррари» со 151 баллом.

Эдриан Ньюи. «Ред Булл» может потерять гения. Лучшая команда «Формулы-1» разваливается как карточный домик?
Формула-1
Ред Булл
Эдриан Ньюи
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