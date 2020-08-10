Земфира выступит с концертом в рамках «Гран-при России» в Сочи

Российская певица Земфира даст концерт в рамках «Гран-при России», сообщается в пресс-службе «Росгонок».

«Гран-при России» пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября. Концертная программа пройдет 26 сентября в Олимпийском парке.

После пяти гонок сезона в личном зачете лидирует британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который стал победителем «Гран-при России» в прошлом году. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят с двумя очками — на 16-й строчке.