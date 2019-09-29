Скандал в «Феррари» на «Гран-при России». Леклер не понял действий Феттеля

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не понял действий команды сразу после старта «Гран-при России». Об этом он рассказал по окончании гонки, которую завершил третьим, уступив двум пилотам «Мерседеса».

— Я всегда буду доверять команде, но тактика изначальная заключалась в том, чтобы я дал слипстрим Феттелю на старте, чтобы мы сохранили два первых места, — сказал после финиша Леклер. — Не знаю, что было потом. Я не понял ситуации. Мне нужно поговорить с командой.

Леклер стартовал первым, а его партнер по команде Себастьян Феттель — третьим. Немец использовал воздушный поток за машиной монегаска, чтобы обойти стартовавшего вторым Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». Получив преимущество, он обогнал и Леклера, который не сопротивлялся, и вышел на первое место. На протяжении стартового отрезка гонки Леклер и Феттель активно общались с инженерами, обсуждая тактику.

Монегаск требовал, чтобы Феттель вернул позицию, как это было оговорено заранее. Однако Феттель пытался оторваться от Леклера и отвечал, что тот слишком далеко, чтобы ему возвращать место. А потом заявил, будто обошел бы Леклера и без предварительной договоренности. Размен позициями в итоге произошел за счет более раннего пит-стопа монегаска, однако Феттель все равно до финиша не добрался, сойдя с дистанции из-за проблем с силовой установкой.

«Гран-при России». Хэмилтон — первый, Квят — 12-й, Феттель сошел