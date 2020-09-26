Шарль Леклер: «Покрытие трассы в Сочи в квалификации и гонке сильно отличается, трудно подобрать настройки»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о выступлении команды на свободных заездах «Гран-при России» в пятницу. В первой свободной практике монегаск показал 11-й результат, по итогам второй сессии гонщик занял 8-е место.

— У нас были трудности, но результаты превзошли наши ожидания, — приводит Sky Sports слова Леклера. — Сейчас нам нужно поработать над балансом машины. Мы еще можем улучшить поведение болида как в плане управляемости, так и по отношению к другим характеристикам. На трассе в Сочи состояние покрытия в квалификации и гонке очень отличается. Из-за этого трудно подобрать оптимальные настройки.

Квалификация «Гран-при России» состоится сегодня, 26 сентября. Начало — в 15.00 (мск).