Риккьярдо оценил шансы «Рено» на подиум на «Гран-при России»

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо рассказал, как оценивает шансы своей команды на подиум на «Гран-при России».

— Наверное, в пятницу мне впервые удалось по-настоящему включиться на этой трассе, — приводит Motorsport.com слова Риккьярдо. — Утром мне удалось набрать отличный темп, который я поддерживал по ходу всего дня. Доволен тем, как мы провели пятницу. Говорить о шансах на подиум пока немного рано, но если мы хорошо выступим в квалификации, то, уверен, у «Рено» есть шансы. Отрыв от конкурентов составляет пару десятых секунды, так что в субботу нас ожидает настоящая битва.

Квалификация «Гран-при России» состоится сегодня, 26 сентября, начало — в 15.00 (мск).