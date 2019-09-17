Пилоты определились с комплектами резины на «Гран-при России»
14:08
«Пирелли» подтвердила выбор резины, который сделали пилоты на «Гран-при России». Гонка пройдет 28 сентября на автодроме в Сочи.
Официальный Twitter «Сочи Автодрома» сообщает о выборе типов шин, который сделали пилоты. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят как и большинство предпочел взять один комплект «харда», три комплекта «медиум» и девять комплектов «софта».
Отметим, что лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон выбрал четыре комплекта «медиума» — больше, чем остальные гонщики.
Вот какие шины пилоты выбрали на ?? Гран-при России — интереснее всего получилось у Льюиса #Формула1 #RussianGP pic.twitter.com/DxmeRhLzHj— Sochi Autodrom (@SochiAutodrom) September 17, 2019