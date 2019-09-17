Пилоты определились с комплектами резины на «Гран-при России»

«Пирелли» подтвердила выбор резины, который сделали пилоты на «Гран-при России». Гонка пройдет 28 сентября на автодроме в Сочи.

Официальный Twitter «Сочи Автодрома» сообщает о выборе типов шин, который сделали пилоты. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят как и большинство предпочел взять один комплект «харда», три комплекта «медиум» и девять комплектов «софта».

Отметим, что лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон выбрал четыре комплекта «медиума» — больше, чем остальные гонщики.