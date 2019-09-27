Мотор Квята не получил повреждений в первой практике «Гран-при России»

Мотор, установленный на болиде российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята, не получил повреждений в первой практике «Гран-при России», информирует пресс-служба «Хонды».

— Расследование завершено. Мотор Квята, пропустившего первую тренировку, не получил повреждений. Он будет использовать этот же мотор и во второй тренировке, как было утром, — отмечается в сообщении.

Напомним, Квят досрочно завершил выступление в первой свободной практике, проехав всего пять кругов. В итоге россиянин показал 19-й результат.