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Мотор Квята не получил повреждений в первой практике «Гран-при России»

15:30

Мотор, установленный на болиде российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята, не получил повреждений в первой практике «Гран-при России», информирует пресс-служба «Хонды».

— Расследование завершено. Мотор Квята, пропустившего первую тренировку, не получил повреждений. Он будет использовать этот же мотор и во второй тренировке, как было утром, — отмечается в сообщении.

Напомним, Квят досрочно завершил выступление в первой свободной практике, проехав всего пять кругов. В итоге россиянин показал 19-й результат.

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