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Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

Макс Ферстапен: «Болельщики? В России меня всегда хорошо принимают»

13:59
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что несмотря на штраф, постарается занять высокое место на Гран-при России.

Голландский гонщик так же, как и его партнер по команде Александр Албон получат штраф в пять позиций на стартовой решетке из-за замены мотора.

— Несмотря на то что на машинах заменили мотор, постараемся выступить как можно лучше. Будем бороться, — сказал Ферстаппен. — Болельщики нам в этом помогут. Чувствую ли я особое отношение? Ко мне всегда здесь относятся тепло. (Мария Маркова)

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